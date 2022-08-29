В Бразилии прошли первые теледебаты кандидатов в президенты

В Бразилии прошли первые теледебаты кандидатов в президентыКомментарии
Euronews
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Миллионы бразильцев в воскресенье посмотрели первые теледебаты с участием кандидатов в президенты.
По данным опросов, действующий глава Бразилии Жаир Болсонару занимает в предвыборной гонке лишь второе место. Лидирует же бывший президент Луис Лула да Силва.
Во время дебатов Болсонару обвинил своего оппонента в коррупции, а Лула да Силва в ответ перечислил список достижений.
Президентские выборы пройдут в Бразилии 2 октября.