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Бразилия

В Бразилии прошли первые теледебаты кандидатов в президенты

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 Euronews
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Бывший президент Бразилии и кандидат на новый срок Луис Лула да Силва во время теледебатов. Сан Паулу, Бразилия. 28 августа 2022.
Бывший президент Бразилии и кандидат на новый срок Луис Лула да Силва во время теледебатов. Сан Паулу, Бразилия. 28 августа 2022.   -   Авторское право  AP Photo/Andre Penner

Миллионы бразильцев в воскресенье посмотрели первые теледебаты с участием кандидатов в президенты.

По данным опросов, действующий глава Бразилии Жаир Болсонару занимает в предвыборной гонке лишь второе место. Лидирует же бывший президент Луис Лула да Силва.

Во время дебатов Болсонару обвинил своего оппонента в коррупции, а Лула да Силва в ответ перечислил список достижений.

Президентские выборы пройдут в Бразилии 2 октября.