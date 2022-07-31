Одной из главных тем предвыборной кампании в Бразилии может стать вопрос обладания гражданами огнестрельным оружием.

Действующий президент страны Жаир Болсонару, баллотирующийся на новый срок, заявил на съезде Республиканской партии в Сан-Паулу:

Другая сторона, партия Лулы, хочет разоружить бразильцев. Я скажу вам так, огнестрельное оружие не просто защита для вашей семьи, это защита для нашей страны. Вооруженный народ не поработить.

После того как Болсонару стал президентом число единиц огнестрельного оружия на руках у населения выросло более чем в пять раз. Таким образом люди смогут защитить себя от преступников, полагает действующий глава государства.

Основной соперник Болсонару на выборах экс-президент Луис Инасиу Лула да Силва выступает за ужесточение контроля.

Всеобщие выборы в Бразилии состоятся в октябре этого года. Согласно опросам, у Болсонару не так много шансов сохранить за собой пост президента.