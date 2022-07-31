Тема огнестрельного оружия может стать одной из главных на выборах президента БразилииКомментарии
Одной из главных тем предвыборной кампании в Бразилии может стать вопрос обладания гражданами огнестрельным оружием.
Действующий президент страны Жаир Болсонару, баллотирующийся на новый срок, заявил на съезде Республиканской партии в Сан-Паулу:
После того как Болсонару стал президентом число единиц огнестрельного оружия на руках у населения выросло более чем в пять раз. Таким образом люди смогут защитить себя от преступников, полагает действующий глава государства.
Основной соперник Болсонару на выборах экс-президент Луис Инасиу Лула да Силва выступает за ужесточение контроля.
Всеобщие выборы в Бразилии состоятся в октябре этого года. Согласно опросам, у Болсонару не так много шансов сохранить за собой пост президента.