English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Бразилия

Тема огнестрельного оружия может стать одной из главных на выборах президента Бразилии

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Президент Бразилии Жаир Болсонару надеется переизбраться на второй срок
Президент Бразилии Жаир Болсонару надеется переизбраться на второй срок   -   Авторское право  ANDRE COELHO/EPA

Одной из главных тем предвыборной кампании в Бразилии может стать вопрос обладания гражданами огнестрельным оружием.

Действующий президент страны Жаир Болсонару, баллотирующийся на новый срок, заявил на съезде Республиканской партии в Сан-Паулу:

Другая сторона, партия Лулы, хочет разоружить бразильцев. Я скажу вам так, огнестрельное оружие не просто защита для вашей семьи, это защита для нашей страны. Вооруженный народ не поработить.

После того как Болсонару стал президентом число единиц огнестрельного оружия на руках у населения выросло более чем в пять раз. Таким образом люди смогут защитить себя от преступников, полагает действующий глава государства.

Основной соперник Болсонару на выборах экс-президент Луис Инасиу Лула да Силва выступает за ужесточение контроля.

Всеобщие выборы в Бразилии состоятся в октябре этого года. Согласно опросам, у Болсонару не так много шансов сохранить за собой пост президента.