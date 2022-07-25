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мир

Болсонару вступил в борьбу за новый мандат президента Бразилии

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 Вероника Доваль
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Сторонник Жаира Болсонару
Сторонник Жаира Болсонару   -   Авторское право  Bruna Prado/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Президент Бразилии Жаир Болсонару официально вступил в борьбу за новый мандат главы государства. Тысячи сторонников ультраправого политика собрались на стадионе в Рио-де-Жанейро, где на съезде Либеральной партии было объявлено о его выдвижении. Представляя выборы как борьбу между добром и злом, Болсонару сделал выпад в адрес своего конкурента Лулы да Силвы.

Жаир Болсонару, президент Бразилии: "Мы - большинство, мы - лучшие, и мы готовы бороться за нашу свободу и нашу родину. Мы должны привлечь на свою сторону молодых левых, показать им правду и показать, что они теряют со своим кандидатом".

Болсонару говорил о борьбе с коррупцией, наркотрафиком и указал на якобы имеющие место "недостатки" в электоральной системе. Это подкрепило опасения того, что политик, которого называют "тропическим Трампом", может также не признать результаты голосования в случае поражения.

Бывший президент Луис Инасиу Лула да Силва, был официально выдвинут кандидатом его левой Партией трудящихся на прошлой неделе. Аналитики говорят, что намеченные на октябрь выборы станут самой поляризованной схваткой между правыми и левыми в Бразилии за последние десятилетия.