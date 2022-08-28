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Нидерланды

Нидерланды: грузовик въехал в людей, собравшихся на барбекю

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 Euronews
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Полицейские и спасатели работают на месте трагедии. Нью-Бейерланд, Нидерланды. 27 августа 2022.
Полицейские и спасатели работают на месте трагедии. Нью-Бейерланд, Нидерланды. 27 августа 2022.   -   Авторское право  Media TV via AP

Грузовик въехал в толпу людей, устроивших барбекю на газоне, в нидерландском городе Нью-Бейерланд под Роттердамом. Шесть человек погибли. Еще семеро находятся в больнице, один из постравших — в тяжелом состоянии.

Что именно стало причиной инцидента пока не ясно. Полиция ведет расследование. Водитель грузовика, оказавшийся 46-летним испанцем, был задержан на месте. По данным правоохранителей, в момент трагедии он не был под воздействием алкоголя.