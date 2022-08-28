Нидерланды: грузовик въехал в людей, собравшихся на барбекю

Грузовик въехал в толпу людей, устроивших барбекю на газоне, в нидерландском городе Нью-Бейерланд под Роттердамом. Шесть человек погибли. Еще семеро находятся в больнице, один из постравших — в тяжелом состоянии.

Что именно стало причиной инцидента пока не ясно. Полиция ведет расследование. Водитель грузовика, оказавшийся 46-летним испанцем, был задержан на месте. По данным правоохранителей, в момент трагедии он не был под воздействием алкоголя.