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Нидерланды

Нидерландам не хватает воды

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 Вероника Доваль
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Канал Паннерден
Канал Паннерден   -   Авторское право  Vincent Jannink / ANP / AFP

Нидерландам не хватает пресной воды. В условиях засухи власти страны ввели повышенный уровень предупреждения и передали управление водными ресурсами специальной группе, которой поручено регулировать распределение запасов, если ситуация этого потребует.

Мишель Блом, менеджер по нехватке воды:"Питьевая вода не подвергается риску, я хочу это подчеркнуть. Ее поставщики круглосуточно и без выходных следят за тем, чтобы подача осуществлялась, как полагается. Но я хочу попросить всех использовать воду экономно. В этот период больше всего страдают судоходство и сельское хозяйство. Вы можете себе представить, что в реках стало меньше воды, поэтому корабли могут нести меньше грузов и меньше плавать, вот к чему это приводит".

Именно такая ситуация сложилась на реке Эйссел, протекающей по территории провинций Гелдерланд и Оверэйссел.

Хенк Вельдхуизен, совет по водным ресурсам: "Обычно уровень воды в реке Эйссел настолько высок, что сейчас бы мы стояли в воде. Однако позади меня вы можете видеть, что вход теперь сухой, поэтому насосы больше не могут набирать воду".

Орошение жизненно необходимо сельскому хозяйству, иначе оно столкнется с неурожаем. Но в некоторых районах Нидерландов использование воды было ограничено даже в растениеводстве.

Рууд Воссебельд, фермер: "Сейчас мы поливаем семенной лук, нам нужно, чтобы он рос и приносил доход. Но на будущее такое решение неприемлемо".

Нидерланды - водная страна, подтвердил в обращении к согражданам министр инфраструктуры и водного хозяйства Марк Харберс, но потребовал, чтобы ее от засухи спасали все. И пока хотя бы на время перестали мыть машины и заполнять водой бассейны.