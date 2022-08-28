Ливия: не менее 32 человек погибли в результате столкновений

По меньшей мере 32 человека погибли в результате вооруженных столкновений в Триполи — самых ожесточенных за последние два года. Не менее 159 ранены. Шесть больниц повреждены.

К вечеру субботы на улицах столицы Ливии наступило относительное затишье, но над некоторыми районами до сих пор поднимаются столбы серого дыма.

"Институты гражданского общества в Триполи призывают всех сохранять спокойствие. Мы напоминаем о запрете проливать кровь и угрожать мирным жителям. Законное уголовное преследование коснется всех, кто стал причиной ситуации в Триполи. Бог храни Ливию", — заявил член Совета старейшин Городского совета Триполи Омар Вехеба.

Бои идут между двумя борющимися за власть в Ливии сторонами: сторонники Абдель Хамида Дбейбы и его правительства национального согласия, получившего признание ООН и заседающего в Триполи, выступают против Палаты представителей, располагающейся на востоке страны, и избранного ей премьер-министра Фатхи Башаги, которого поддерживают войска связанного с бывшим правительством Муамара Каддафи генерала Халифы Хафтара.

Миссия ООН призвала стороны к немедленному прекращению огня.