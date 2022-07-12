Ливия: в Триполи возрождают ремесло филиграни

Когда-то в этом здании находилось посольство Франции в Османской империи. Теперь здесь возрождают почти забытое в Ливии искусство филиграни — ювелирную технику, при которой тонкий узор из золотой или серебряной проволоки напаивается на металл.

В Ливийской академии традиционных золотых и серебряных ремесел учатся около 20 студентов: молодых и не очень, но одинаково горящих желанием не дать филиграни, уже пострадавшей от десятилетий войн и диктатуры, уйти в небытие.

"В 1983 или 1984 даже государство было против ремесленников. Оно разрушало традиционные ремесла, участвовало в их уничтожении. Некоторые наши молодые мужчины шли в армию, другие — меняли профессию", — рассказывает основатель Ливийской академии традиционных золотых и серебряных ремесел Абдельнассер Абугхресс.

Абдельнассер Абугхресс со своим отцом годами работали в секрете, продавая украшения лишь проверенным клиентам. Теперь он передает мастерство молодым в надежде справиться с потоком, по его словам, некачественных вещей из Египта и Китая, наводнивших рынок.

"Мне бы хотелось, чтобы ливийские ремесленники сохраняли наше ливийское наследие. Очень грустно, когда это никто не поддерживает", — считает студентка Ливийской академии традиционных золотых и серебряных ремесел Фатима Буссуа.

Почти половина студентов академии — женщины. Самому молодому ученику — всего 12.

"В начале я боялся, что у меня не получится, потому что я слишком молод, но моя мама поддержала меня. Я хочу работать нефтяным инженером утром и ювелиром вечером", — делится мечтами студент Ливийской академии традиционных золотых и серебряных ремесел Абдельмаджид Зеглам.

"Я учусь в академии шесть месяцев. Первое, чему я научился, было черчение: как нарисовать что-то перед тем, как создавать дизайн. Потом я научился делать медные украшения. Это был первый шаг. После четырех месяцев я начал учиться создавать серебряные украшения", — говорит студент Ливийской академии традиционных золотых и серебряных ремесел Мохамад аль-Мелуди.

Студенты Абдельнассера Абугхресса уже продают свои изделия онлайн и на улицах медины Триполи. Основатель академии надеется, что однажды сможет открыть похожие мастерские по всей стране. "Время возродить ремесло!", — восклицает он.