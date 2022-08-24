Ливия отправляет мигрантов в тюрьму

С начала года в Ливию были возвращены около 13 тысяч человек, пытавшихся незаконно добраться из этой страны до Европы по Средиземному морю.

По данным Международной организации по миграции, некоторые их них были помещены в тюрьму, свыше 200 человек погибли и около 700 считаются пропавшими без вести.

Правозащитники и представители европейских стран заявляют, что Ливия не соблюдает стандарты прав человека в центрах временного содержания и при проведении операций в море.

Мохамед Нур бежал из Сирии, а затем из Ливии, он рассказывает: "Я сильно поранил себе ногу, потому что вблизи города Эз-Завия мне пришлось скрыться вплавь, я не хотел, чтобы меня заметила береговая охрана Ливии, ливийские боевики, эти преступники. В ином случае они бы нас поймали и даже могли бы убить. Я знаю, что в прошлом году сотрудники береговой охраны убили семь или восемь человек из африканских стран". По его словам, были изнасилованы две женщины из Сирии. Информацией он поделился с журналистом агентства Associated Press, с которым встретился в море между Мальтой и Италией. Мужчина ждал спасателей.

Но несмотря на жалобы мигрантов и опасения правозащитников, Евросоюз не прекращает оказывать финансовую поддержку властям Ливии в рамках борьбы с нелегальной миграцией.

Миграционные потоки ослабли и наблюдатели отмечают, что Брюссель намерен и дальше закрывать глаза на свидетельства нарушений прав человека в Ливии, в том числе и на журналистские расследования, одно из которых в прошлом году рассказало о построенных на средства ЕС лагерях, где мигрантов подвергают пыткам.