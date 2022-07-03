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Ливия

Ливия осмысляет последствия субботних протестов и беспорядков

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 Андрей Позняков
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Последствия погрома в здании Палаты представителей в Тобруке, 2 июля 2022
Последствия погрома в здании Палаты представителей в Тобруке, 2 июля 2022   -   Авторское право  Mohamed Al-Refadi/AP Photo

Миссия ООН в Ливии осудила насилие и беспорядки в ходе субботних акций протеста, которые обернулись штурмом административных зданий. В Тобруке демонстранты разгромили и подожгли парламент. Местные жители подчёркивают, что в основе этих протестов – нищета и плохие условия жизни в стране, которая ищет политический выход из гражданской войны:

— Да, эти люди находятся за чертой бедности, у них нет денег и не может быть достойной жизни, им не хватает даже на еду. Мы поддерживаем их, мы поддерживаем их права, но мы не поддерживаем то, что они устроили вчера.

— То, что происходило после захода солнца, в том числе уничтожение государственных учреждений и общественного имущества, - это воспринимается как позор для города Тобрук.

Накануне о поддержке протестующих заявило командование Ливийской народной армии, базирующейся в Тобруке. Военные при этом призвали не допускать беспорядков.