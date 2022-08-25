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Германия

Нижняя Саксония переходит на водородные поезда

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 Euronews
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Всего в Нижней Саксонии будут ходить 14 водородных поездов
Всего в Нижней Саксонии будут ходить 14 водородных поездов   -   Авторское право  Sina Schuldt/dpa via AP

Мировая премьера и еще один шаг к "зеленому" транспорту: целый регион Германии перейдет на водородные поезда. Теперь в Нижней Саксонии будут ходить только поезда, работающие на H2. 

Благодаря специальным топливным элементам, установленным на крыше, между водородом и кислородом проходит химическая реакция, из-за которой и заряжается мощная батарея электрички. На маршрут уже вышли пять поездов, еще девять поставят до конца года.