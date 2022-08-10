В Германии предложили снизить налоги, чтобы помочь гражданам

В Германии, на фоне высокой инфляции, вызванной ростом цен на продукты и энергоносители объявили о мерах, призванных облегчить положение граждан. Так, власти предлагают повысить порог, с которого уплачивается налог, в том числе уровень дохода, с которого взимается самая высокая ставка. Предполагается увеличить и пособия на детей.

Минфин ФРГ ожидает снижения налоговых поступлений в следующем году на 10 миллиардов евро.

Кристиан Линднер, министр финансов Германии: "Для многих людей повседневная жизнь стала слишком дорогой. Мы опасаемся, что цены на газ, энергию и продукты питания будут расти. В то же время экономические перспективы нашей страны стали неустойчивыми, и прогнозы экономического роста приходится пересматривать в сторону понижения. Поэтому мы находимся в ситуации, когда необходимо действовать".

Германия не единственная европейская страна, где ускоряется инфляция. В Дании за минувший год цены выросли в среднем на 13,2%, что является самым высоким годовым приростом с февраля 1982 года.

В Норвегии, согласно статистическим данным, с июня по июль цены на продукты питания и безалкогольные напитки подскочили 7,6%.

Вместе с тем в США впервые с апреля годовая инфляция замедлилась и в июле составила 8,5%. В июне этот показатель чуть превышал 9%.