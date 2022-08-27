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Украина

Жителям Запорожской области начали выдавать йод

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 Euronews
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Местный житель стоит в кратере, оставшемся от удара российской ракеты. Дергачи, Донецкая область. 26 августа 2022.
Местный житель стоит в кратере, оставшемся от удара российской ракеты. Дергачи, Донецкая область. 26 августа 2022.   -   Авторское право  AP Photo/Sashko Brynza

Жителям Запорожской области начали выдавать йод в таблетках, который в случае выброса радиации защищает от попадания йода из атмосферы в щитовидную железу. О том, что препарат получат украинцы, проживающие в 50-километровой зоне от Запорожской АЭС, сообщил секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртев.

Обстрелы вокруг атомной электростанции, в которых Москва и Киев обвиняют друг друга, продолжаются уже несколько недель. 25 августа Запорожская АЭС на сутки оказалась впервые отключена от электросети.

"Хочу подчеркнуть, что ситуация остается очень рискованной и опасной. Повторение вчерашних событий, отключение электростанции от сети, действия России, которые могут спровоцировать остановку реакторов, снова поставят станцию на шаг от катастрофы", — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Между тем вице-премьер Украины Ирина Верещук объявила о планах распространить обязательную эвакуацию из Донецкой области на жителей прифронтовой зоны в трех регионах: Харьковской, Николаевской и Запорожской областях. Государство бесплатно предоставит эвакуированным транспорт, жилье, питание и медицинские услуги, а также выплатит по 2000 гривен — это примерно 50 евро — на человека.

Тем временем ВСУ продолжают атаковать мосты в Херсонской области, пытаясь отрезать оккупированный российской армией Херсон от поставок вооружений и продовольствия. Так, по данным украинского Оперативного командования "Юг", накануне украинцы вывели из эксплуатации Дарьевский мост через реку Ингулец, единственную контролируемую российскими войсками переправу через этот приток Днепра.