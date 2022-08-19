Макрон и Путин обсудили ситуацию на Запорожской АЭС

Ситуация на Запорожсской АЭС обсуждалась в телефонном разговоре президента Франции Эммануэля Макрона и президента России Владимира Путина. Как сообщили в пресс-службе Кремля, Путин заявил, что систематические обстрелы украинскими военными территории станции создают опасность возникновения масштабной катастрофы. Стороны согласились в необходимости скорейшего направления на АЭС миссии МАГАТЭ.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, находясь в пятницу с визитом в Одессе, высказался за демилитаризацию АЭС и против ее возможного отключения. О том, что при «негативной ситуации» два энергоблока станции могут быть выведены в «холодный резерв», что приведет к остановке выработки электроэнергии, заявил накануне начальник войск радиационной, химической и биологической защиты России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, в свою очередь, предположил, что визит делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС может состояться в первых числах сентября. При этом он скептически отнесся к созданию демилитаризованной зоны вокруг электростанции.

О необходимости проведения срочной международной инспекции АЭС и вывода с ее территории российских войск заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Российская сторона утверждает, что из военных на территории станции находится только Росгвардия и что на случай провокаций производится постоянная съемка территории АЭС с беспилотного летательного аппарата. Украина обвиняет Россию как в размещении на АЭС своих вооружений , так и в обстреле ее территории.