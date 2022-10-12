Раздача йода в Польше: "Мы хотим быть готовы даже к невозможным вариантам"

В связи с ситуацией в Украине и военными действиями в районе атомной электростанции в Запорожье, правительство Польши приняло решение создать по всей стране пункты раздачи бесплатных таблеток йода.

Блажей Побожи, замминистра внутренних дел и администрации Польши:

— Эти мероприятия подпадают под так называемое кризисное управление. Это подготовка на случай аварии на атомной электростанции. Таблетки, содержащие так называемый "стабильный йод", призваны защитить щитовидную железу от возможного облучения и от поглощения плохого, радиоактивного йода, который выделяется после возможной катастрофы на АЭС. На данный момент реальной угрозы радиоактивного заражения нет, но мы хотим быть готовы даже к невозможным вариантам.

Школы, мэрии и пожарные станции, как, например, в Милянувеке, стали пунктами раздачи йодосодержащих препаратов

Марчин Россак, пожарный:

— На самом деле, с 26 февраля мы фактически участвуем в этой войне, потому что мы приняли беженцев здесь, на нашей станции. Для нас эти таблетки были неожиданностью, но мы, так сказать, к этому готовы. Люди переживают, спрашивают об этих таблетках - что с ними делать? когда это произойдет?

Местных жителей также интересуют возможные последствия приема этих препаратов.

Раздача препаратов должна быть, прежде всего, быстрой и эффективной, без дополнительной проверки обратившихся за ними.

Себастьян Литевницкий, городской секретарь:

— Процедура выдачи таблеток йодистого калия начнется после того, как соответствующее объявление будет опубликовано министром внутренних дел и администрации. И процедура будет такова, что каждый человек, заинтересованный в приеме этого препарата, должен будет прийти в пункт выдачи. Таблетки будут выдаваться людям в возрасте до 60 лет и детям с письменного согласия родителей.

Магдалена Ходовник, Euronews.

— В последние недели многие жители Польши начали покупать таблетки йода в частном порядке, в то время как другие по-прежнему скептически относятся к такого рода препаратам, опасаясь возможных побочных эффектов, как это было в случае с вакцинами.