Миссия МАГАТЭ вскоре посетит Запорожскую АЭС

Представители Международного агентства по атомной энергии посетят Запорожскую АЭС в течение следующих нескольких дней.

Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после завершения в Стамбуле технических консультаций с сотрудниками российского государственного агентства "Ростатом".

Накануне Гросси заявил, что он лично возглавит миссию.

Подробности "важных технических консультаций" не приводятся.

"Росатом" сообщает, что российская сторона "разделяет нацеленность гендиректора МАГАТЭ на проведение миссии в ближайшее время, как только позволит военная обстановка на месте, и готова оказать всяческую поддержку, в том числе логистическую, в её организации".

Москва и Киев обвиняют друг друга в нанесении ударов по Запорожской АЭС. Украина опубликовала данные о размещении российской военной техники на территории станции, в частности, в машинном зале. Россия это категорически отвергает.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал МАГАТЭ как можно скорее взять под постоянный контроль ситуацию на Запорожской атомной электростанции.

Россия поставила мир на грань радиационной катастрофы. Владимир Зеленский президент Украины

"Россия поставила мир на грань радиационной катастрофы. Это факт, что российские военные сделали территорию крупнейшей атомной станции в Европе, Запорожской атомной станции, зоной боевых действий... Из-за вооруженных провокаций России, из-за обстрелов, из-за размещения на территории станции террористов под российским флагом сейчас вся Европа и все соседние регионы находятся под угрозой радиационного загрязнения", - заявил Зеленский на заседании Совбеза ООН.

В МИД РФ ранее заявили об оправданности взятия российскими военными под свой контроль электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.