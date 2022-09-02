Украденное детство: украинские школьники возвращаются за парты

Украинские дети вернулись за парты в условиях войны. В стране разрушены или повреждены, по оценкам ЮНИСЕФ, тысячи школ. Пригодными для работы с детьми признаны около половины средних учебных заведений.

Среди новых требований к школьным зданиям – наличие бомбоубежища, где занятия проходят в случае угрозы с воздуха. Значительно расширена практика дистанционного обучения и экстерната – эти форматы возможны как в случаях, если школа закрыта, так и по желанию родителей. По данным министерства образования, очное и смешанное обучение выбрали чуть более половины семей.

В первый день учебного года аппарат ООН призвал страны-доноры активнее финансировать гуманитарные проекты, посвящённые украинским детям и образованию. По данным, которые привёл пресс-секретарь генсека Стефан Дюжаррик, ООН смогла помочь с подготовкой к учёбе примерно 260 тыс. школьников. Ещё более четырёх миллионов помощь не получили.