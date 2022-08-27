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Пакистан

Пакистан: наводнения унесли жизни почти тысячи человек

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 Euronews
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Проливные дожди не прекращаются в Пакистане с июня
Проливные дожди не прекращаются в Пакистане с июня   -   Авторское право  Pervez Masih/AP Photo

Количество погибших в результате разрушительных наводнений в Пакистане с июня достигло 937 человек. Более трети из них — дети. Около полумиллиона домов разрушено.

Правительство объявило режим чрезвычайной ситуации. В пятницу премьер-министр страны Шахбаз Шариф обратился к международному сообществу с просьбой о помощи.

Власти Пакистана назвали стихийное бедствие "самой страшной гуманитарной катастрофой этого десятилетия".