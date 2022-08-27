Пакистан: наводнения унесли жизни почти тысячи человек

Количество погибших в результате разрушительных наводнений в Пакистане с июня достигло 937 человек. Более трети из них — дети. Около полумиллиона домов разрушено.

Правительство объявило режим чрезвычайной ситуации. В пятницу премьер-министр страны Шахбаз Шариф обратился к международному сообществу с просьбой о помощи.

Власти Пакистана назвали стихийное бедствие "самой страшной гуманитарной катастрофой этого десятилетия".