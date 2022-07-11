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Пакистан

Наводнение в Пакистане: по меньшей мере 147 погибших

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Продавец фруктов пробирается вперед по затопленной дороге в Карачи, Пакистан. 11 июля 2022
Продавец фруктов пробирается вперед по затопленной дороге в Карачи, Пакистан. 11 июля 2022   -   Авторское право  AP Photo/Fareed Khan

Число жертв наводнения в Пакистане увеличилось до 147 человек. В стране разрушены десятки домов, дороги, мосты и электростанции.

Мусснные дожди продолжаются в стране с середины июня и, по данным синоптиков, в этом году они в два раза сильнее, чем обычно. Ситуация особенно тяжелая в крупном портовом городе Карачи на юге Пакистана. Под водой там оказались целые районы, а людям пришлось пересесть с автомобилей на лодки.

В 2010 году сезон дождей в Пакистане был особенно разрушительным: вода покрыла одну пятую территории страны. Тогда от наводнений пострадали 20 миллионов человек, была повреждена инфраструктура на миллиарды долларов США, а большая часть посевов уничтожена.