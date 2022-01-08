Пакистан: более 20 человек погибли в автомобильной пробке под снегом

В Пакистане более 20 человек погибли в снежной ловушке на шоссе. К северу от Исламабада из-за сильнейшего снегопада на дороге образовалась пробка. Шесть человек замёрзли в автомобилях, остальные, как предполагается, отравились выхлопными газами.

Спасательные службы не прекращают расчищать дорогу: в район города Мюрри за последние несколько дней прибыли, по данным МВД, около 100 тысяч автомобилей.