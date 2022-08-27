Великобритания и Франция: друзья или враги?

Главу британского МИД Лиз Трасс называют главным претендентом на пост премьер-министра королевства.

— Президент Макрон, друг или враг? — спросили у неё на на предвыборном собрании консерваторов в Норвиче.

— Вопрос остается открытым. Но если я стану премьер-министром, буду судить его по делам, а не по словам, — ответила кандидат в премьеры Лиз Трасс.

Значит ли это, что после "брексита" Великобритания и Франция снова стали соперниками?

Здесь, в Южной Англии, Консервативную партию традиционно поддерживает большинство населения. Город Роял-Танбридж-Уэллс в графстве Кент — не исключение. Многие его жители голосовали за выход Великобритании из Евросоюза и сегодня считают Францию политическим оппонентом королевства.

Сторонница Консервативной партии Энн Эндрюс — одна из них:

— Думаю, французы делают то, что хотят.

— Лиз Трасс права, когда говорит, что Эммануэль Макрон — не друг?

— Да, вероятно, это правда.

Так же считает и член Консервативной партии Великобритании Джим Эймиз:

— Вероятно, она права. В последние месяцы я читал прессу и не могу понять, как он может быть нам другом. Особенно в том, что касается "брексита". Он выступил против нас.

С таким мнением солидарна и член Консервативной партии Джил Брейли:

— Не знаю, при чем здесь дружба. Это просто политика. Он должен заботиться о своей стране, а мы — о нашей.

— Это нормально, что кандидат в премьеры так говорит?

— Почему нет? У неё есть мнение.

Без сомнений, Лиз Трасс играла на публику перед консерваторами. Но может ли такая риторика нанести дальнейший вред отношениям Великобритании, Евросоюза и Франции?

— Это не очень мудрое решение — говорить о ближайшем соседе, что ты не уверен, управляет ли им друг или враг, — считает директор Европейского центра международной политической экономики Дэвид Хэниг. — Мы все знаем, что она, на самом деле, не имела этого в виду, и от этого еще тяжелее. В этом есть и британское чувство юмора, из-за чего это очень сложно распутать, политика, международные отношения. Кажется, что мы запутались в этом.

На слова Лиз Трасс уже отреагировал сам Эммануэль Макрон. Он заявил, что Великобритания — друг Франции, вне зависимости от того, кто ей управляет. "Если мы не способны сказать, друзья ли британцы и французы или враги, нас ждут серьезные проблемы", — цитирует президента Франции Bloomberg.