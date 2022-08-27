Великобритания и Франция: друзья или враги?Комментарии
Главу британского МИД Лиз Трасс называют главным претендентом на пост премьер-министра королевства.
— Президент Макрон, друг или враг? — спросили у неё на на предвыборном собрании консерваторов в Норвиче.
— Вопрос остается открытым. Но если я стану премьер-министром, буду судить его по делам, а не по словам, — ответила кандидат в премьеры Лиз Трасс.
Значит ли это, что после "брексита" Великобритания и Франция снова стали соперниками?
Здесь, в Южной Англии, Консервативную партию традиционно поддерживает большинство населения. Город Роял-Танбридж-Уэллс в графстве Кент — не исключение. Многие его жители голосовали за выход Великобритании из Евросоюза и сегодня считают Францию политическим оппонентом королевства.
Сторонница Консервативной партии Энн Эндрюс — одна из них:
— Думаю, французы делают то, что хотят.
— Лиз Трасс права, когда говорит, что Эммануэль Макрон — не друг?
— Да, вероятно, это правда.
Так же считает и член Консервативной партии Великобритании Джим Эймиз:
— Вероятно, она права. В последние месяцы я читал прессу и не могу понять, как он может быть нам другом. Особенно в том, что касается "брексита". Он выступил против нас.
С таким мнением солидарна и член Консервативной партии Джил Брейли:
— Не знаю, при чем здесь дружба. Это просто политика. Он должен заботиться о своей стране, а мы — о нашей.
— Это нормально, что кандидат в премьеры так говорит?
— Почему нет? У неё есть мнение.
Без сомнений, Лиз Трасс играла на публику перед консерваторами. Но может ли такая риторика нанести дальнейший вред отношениям Великобритании, Евросоюза и Франции?
— Это не очень мудрое решение — говорить о ближайшем соседе, что ты не уверен, управляет ли им друг или враг, — считает директор Европейского центра международной политической экономики Дэвид Хэниг. — Мы все знаем, что она, на самом деле, не имела этого в виду, и от этого еще тяжелее. В этом есть и британское чувство юмора, из-за чего это очень сложно распутать, политика, международные отношения. Кажется, что мы запутались в этом.
На слова Лиз Трасс уже отреагировал сам Эммануэль Макрон. Он заявил, что Великобритания — друг Франции, вне зависимости от того, кто ей управляет. "Если мы не способны сказать, друзья ли британцы и французы или враги, нас ждут серьезные проблемы", — цитирует президента Франции Bloomberg.