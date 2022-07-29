Битва тори: Лиз Трасс вырывается вперёд

Снижение налогов для британцев и усиление поддержки Украины – Лиз Трасс укрепила своё лидерство в битве за Даунинг-стрит по итогам дебатов в английском Лидсе, где она и её соперник Риши Сунак отвечали на вопросы членов Консервативной партии.

Глава МИД пообещала, что Владимир Зеленский станет первым мировым лидером, которому она позвонит, если станет премьером.

Поддержку Трасс выразил популярный среди тори министр обороны Бен Уоллес.

"Трасс прямолинейна и всегда имеет в виду то, что говорит".

Экс-глава Минфина признал, что занимает позицию аутсайдера в этой гонке и пообещал бороться за каждый голос.