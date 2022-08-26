Макрон: "Франция - друг Соединенного Королевства"

И лейбористы, и консерваторы обрушились с критикой на главу внешнеполитического ведомства Великобритании Лиз Трасс. Как считают оппоненты, Трасс, претендующая на пост главы правительства вместо уходящего в отставку Бориса Джонсона, повела себя недипломатично.

В четверг на предвыборном собрании консерваторов в Норвиче Трасс задали вопрос: "Кем является президент Франции Эммануэль Макрон - другом или врагом?"

Лиз Трасс, глава МИД Великобритании: "Пока неясно, но, если я стану премьер-министром, я буду судить его по делам, а не по словам".

Теневой министр иностранных дел лейборист Дэвид Лэмми написал в Twitter: "Сейчас самое время для Запада и наших союзников оставаться едиными, несмотря на попытки Путина нас разобщить, и не ввязываться в мелочные ссоры с Францией или ЕС".

Консерватор Алистер Берт назвал ответ Трасс серьезной ошибкой, отметив, что ей бы надо было отказаться от своих слов. Берт предложил и свой вариант: "Конечно, Макрон и Франция - друзья и союзники, но это не значит, что у нас нет разногласий, и нам нужно поговорить начистоту, что я и сделаю".

Прокомментировал сказанное Трасс и находящийся в Алжире президент Франции Эммануэль Макрон: "Кто бы ни был лидером Великобритании, я бы ни на секунду не сомневался с ответом - Соединенное Королевство - друг Франции".

У союзников по НАТО Франции и Великобритании есть разногласия по ряду проблем. В их числе статус Северной Ирландии и вопросы, касающиеся рыболовства.