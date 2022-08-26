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мир

УЕФА: Карим Бензема — лучший футболист, Алексия Путельяс — футболистка

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 Euronews
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Алексия Путельяс и Карим Бензема держат свои трофеи рядом с президентом УЕФА Александером Чеферином
Алексия Путельяс и Карим Бензема держат свои трофеи рядом с президентом УЕФА Александером Чеферином   -   Авторское право  AP Photo/Emrah Gurel

Футбольная лига чемпионов УЕФА вручила награды по итогам прошлого сезона. Лучшим игроком стал француз Карим Бензема. Вместе с мадридским "Реалом" он выиграл Лигу чемпионов, лично забив 44 мяча. В свою очередь наставник клуба Карло Анчелотти был признан лучшим тренером сезона.

Победу среди женщин взяли полузащитница "Барселоны" и сборной Испании Алексия Путельяс и тренер Сарина Вигман, которая помогла сборной Англии впервые в истории выиграть чемпионат Европы по футболу.