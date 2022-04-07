Бензема уничтожил "Челси"

"Реал" – "Челси"

В первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов на лондонском стадионе "Стэмфорд Бридж" "Реал Мадрид" уверенно обыграл "Челси" со счётом 3:1 благодаря очередному хет-трику Карима Бенземы.

34-летний французский форвард – автор 13 голов в 7 последних матчах.

Сократил отставание хозяев немецкий полузащитник Кай Хаверц.

Ответный матч состоится 12 апреля на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

Обложка французской газеты "Экип": "Золотой хет-трик"

"Вильярреал" – "Бавария"

"Вильярреал" победил дома мюнхенскую "Баварию" со счетом 1:0. Единственный гол на восьмой минуте забил нидерландский вингер Арно Данджума Груневелд.

Победа на "Эстадио де ла Серамика" не гарантирует испанцам выход в полуфинал. Действующий чемпион Германии надеется на реванш в ходе ответного матча на родной "Альянц-Арене".

"Исторический результат"

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