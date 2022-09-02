Рекордная серия расходов клубов Премьер-лиги на летнем рынке трансферов превысила отметку в 2 миллиарда евро еще до закрытия трансферного окна в четверг, 1 сентября: "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ливерпуль" и - с некоторым запозданием - "Челси" подписали контракты с новыми игроками, завершая "перетасовку" своих командных составов.

Главным трансфером в традиционно сумасшедший последний день торгов стало "прибытие" бразильского нападающего Антони в "МЮ" из голландского "Аякса" за 94 миллиона евро, что сделало его четвертым самым дорогим игроком в истории английской Премьер-лиги и самым дорогим контрактом в день закрытия трансферного окна 2022 года.

Таким образом, общие расходы "Манчестер Юнайтед" на игроков в этом сезоне составили около 240 миллионов евро, - рекорд, который на европейском уровне побил только "Челси". Клуб наконец-то подписал контракт с нападающим "Барселоны" Пьер-Эмериком Обамеянгом. В результате в это первое трансферное окно "Челси" с момента ухода Романа Абрамовича клуб потратил на игроков 280 (!) миллионов евро.