Карима Бензема приговорили к году лишения свободы условно и штрафу

Год лишения свободы условно и 75 тысяч евро штрафа: суд в Версале признал нападающего испанского "Реала" и сборной Франции по футболу Карима Бензема виновным в попытке шантажа своего коллеги по национальной команде.

В 2015 году футболист уговаривал Матьё Вальбуэна заплатить злоумышленникам, угрожающим опубликовать интимное видео с его участием. Карим Бензема предлагал партнеру по сборной связаться с "другом", который мог бы организовать передачу наличных. При этом "друг" был нанят шантажистами.

После скандала обоих футболистов отстранили от игр за французскую сборную. Карима Бензема не приглашали на матчи шесть лет – до чемпионата Европы прошлого лета. Из-за инцидента он даже пропустил Чемпионат мира по футболу 2018 года, на котором Франция стала победителем.

Карим Бензема не явился ни на одно из заседаний суда. По словам его адвокатов, футболист обжалует приговор.