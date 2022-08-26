TotalEnergies вынудили уйти

Французский энергетический гигант TotalEnergies объявил о продаже своему российскому партнеру "Новатэк" 49% доли в "Тернефтегазе", который является оператором Термокарстового газового месторождения на севере России.

По данным французской газеты Le Monde и неправительственной организации Global Witness, именно этот промысел поставлял газовый конденсат на российские нефтеперегонные заводы, где его перерабатывали в керосин, который в дальнейшем использовался для заправки российских самолетов, участвующих в войне с Украиной.

TotalEnergies упорно опровергала эту информацию, но, тем не менее, несколько недель назад начала процесс продажи совместного предприятия.

Согласно пресс-релизу транснациональной корпорации, сделка была совершена на условиях которые, позволят TotalEnergies вернуть суммы, инвестированные в это российское месторождение. Компания "Новатэк" подтвердила, что теперь ей принадлежит 100% "Тернефтегаза".