Путин в Тегеране: "Цены на нефть взлетят до небес"Комментарии
Выступая на пресс-конференции по итогам саммита тройки "Иран-Россия-Турция" в Тегеране, российский президент раскритиковал намерения европейцев ограничить поставки или ввести ценовой потолок на российскую нефть. Он также заявил, что объём экспортируемого в ЕС газа снизился по вине европейцев.
По сообщению агентства "Рейтер", в четверг "Газпром" возобновит прокачку по газопроводу "Северный поток-1", который был остановлен на десятидневное техобслуживание, которое в Москве назвали плановым.
В прошлом месяце поставки газа в Германию сократились на 60%, в России это объяснили тем, что из-за санкций Канада задержала отправление турбины Siemens после ремонта на заводе в Монреале.
Путин также заявил, что магистраль не будет работать на полную мощность, пока турбина не вернётся. В Германии не видят технических препятствий для подачи газа.
На фоне опасений газового шантажа, в Европе активно ищут альтернативных поставщиков сырья. Так, Олаф Шольц обсудил газовое сотрудничество с президентом Египта.
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