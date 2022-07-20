Путин в Тегеране: "Цены на нефть взлетят до небес"

Выступая на пресс-конференции по итогам саммита тройки "Иран-Россия-Турция" в Тегеране, российский президент раскритиковал намерения европейцев ограничить поставки или ввести ценовой потолок на российскую нефть. Он также заявил, что объём экспортируемого в ЕС газа снизился по вине европейцев.

И на те же самые грабли наступают в сфере торговли нефтью и нефтепродуктами. Сейчас мы слышим всякие завиральные идеи по поводу того, чтобы ограничить объем российской нефти, ограничить цену российской нефти – это всё то же самое, что происходит по газу. Результат, даже удивительно, что это говорят люди с высшим образованием, результат будет тот же самый – подъём цен. Владимир Путин Президент РФ

По сообщению агентства "Рейтер", в четверг "Газпром" возобновит прокачку по газопроводу "Северный поток-1", который был остановлен на десятидневное техобслуживание, которое в Москве назвали плановым.

В прошлом месяце поставки газа в Германию сократились на 60%, в России это объяснили тем, что из-за санкций Канада задержала отправление турбины Siemens после ремонта на заводе в Монреале.

Ну при чем здесь "Газпром"? Закрыли один маршрут, второй маршрут, поставили под санкции эти газоперекачивающие станции. "Газпром" готов качать столько, сколько нужно, они же сами все закрыли. Владимир Путин Президент РФ

Путин также заявил, что магистраль не будет работать на полную мощность, пока турбина не вернётся. В Германии не видят технических препятствий для подачи газа.

На фоне опасений газового шантажа, в Европе активно ищут альтернативных поставщиков сырья. Так, Олаф Шольц обсудил газовое сотрудничество с президентом Египта.

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