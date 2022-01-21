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Мьянма

Total и Chevron уходят из Мьянмы из-за нарушений прав человека

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 Павел Барсуков
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Totalenergies и Chevron объявили о своём решении с разницей в один день
Totalenergies и Chevron объявили о своём решении с разницей в один день   -   Авторское право  Rafael Yaghobzadeh/Associated Press

Энергетические компании TotalEnergies и Chevron, из числа крупнейших в мире, объявили, что прекращают всю работу, в том числе добычу углеводородов, в Мьянме. Радикальное решение принято из-за постоянного ухудшения ситуации с правами человека в этой стране. Компании заявляют, что не желают фактически финансировать военное руководство Мьянмы через партнёрские государственные компании.