Total и Chevron уходят из Мьянмы из-за нарушений прав человека

Энергетические компании TotalEnergies и Chevron, из числа крупнейших в мире, объявили, что прекращают всю работу, в том числе добычу углеводородов, в Мьянме. Радикальное решение принято из-за постоянного ухудшения ситуации с правами человека в этой стране. Компании заявляют, что не желают фактически финансировать военное руководство Мьянмы через партнёрские государственные компании.