Путин увеличил численность военнослужащих на 13,5%

Президент России Владимир Путин поручил увеличить штатную численность военнослужащих на 137 тысяч человек — это 13,5% от общего количества российских военных сегодня. Таким образом размер Вооруженных сил РФ увеличится до 2 039 758 человек, 1 150 628 из которых — военнослужащие.

За счет кого планируется усилить армию — дополнительных призывников или новых контрактников — в указе не уточняется, но, по словам российских военных экспертов, это могут быть подписавшие контракт добровольцы, которых в последнее время активно рекрутируют в регионах.

Между тем суд всё-таки не стал отправлять под стражу бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Обвиняемому в "дискредитации" российской армии политику запретили посещать общественные места, общаться со свидетелями по делу и пользоваться любыми средствами связи, в том числе и интернетом.

"Я хочу сказать, что всё равно в конце концов всё будет хорошо, и темные времена не навсегда. Вы это сами знаете, но я на всякий случай еще раз проговорю. Спасибо вам за поддержку", — сказал Евгений Ройзман, выйдя из зала суда.

До возбуждения уголовного дела экс-мэра Екатеринбурга уже три раза штрафовали по административной статье о "дискредитации" армии на общую сумму в 150 тысяч рублей.