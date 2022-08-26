English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
Россия

Путин увеличил численность военнослужащих на 13,5%

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин   -   Авторское право  MIKHAIL METZEL/AFP

Президент России Владимир Путин поручил увеличить штатную численность военнослужащих на 137 тысяч человек — это 13,5% от общего количества российских военных сегодня. Таким образом размер Вооруженных сил РФ увеличится до 2 039 758 человек, 1 150 628 из которых — военнослужащие.

За счет кого планируется усилить армию — дополнительных призывников или новых контрактников — в указе не уточняется, но, по словам российских военных экспертов, это могут быть подписавшие контракт добровольцы, которых в последнее время активно рекрутируют в регионах.

Между тем суд всё-таки не стал отправлять под стражу бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Обвиняемому в "дискредитации" российской армии политику запретили посещать общественные места, общаться со свидетелями по делу и пользоваться любыми средствами связи, в том числе и интернетом.

"Я хочу сказать, что всё равно в конце концов всё будет хорошо, и темные времена не навсегда. Вы это сами знаете, но я на всякий случай еще раз проговорю. Спасибо вам за поддержку", — сказал Евгений Ройзман, выйдя из зала суда.

До возбуждения уголовного дела экс-мэра Екатеринбурга уже три раза штрафовали по административной статье о "дискредитации" армии на общую сумму в 150 тысяч рублей.