Предпосылок для встречи Путина и Зеленского нет - Песков

Украинская делегация переговорщиков "ушла с радаров", никакого переговорного процесса между Москвой и Киевом сейчас нет. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Пескова, подчеркнув, что так называемая специальная военная операция продолжается и будет идти "до выполнения целей".

"Встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна только после выполнения переговорщиками "домашней работы", так что пока предпосылок для этой встречи нет", - заявил Песков.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что предложил Путину организовать встречу с Зеленским.

Эрдоган и Путин после встречи в Сочи 5 августа, 2022 года Vyacheslav Prokofyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

В конце июня Песков заявил, что Киев может прекратить войну в Украине приказом сложить оружие.

В последнем своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проведение референдумов в южных регионах, оккупированных российскими войсками, закроет для России любую возможность переговоров с Украиной и свободным миром.

На это заявление пресс-секретарь Путина посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому обратиться к гражданам страны "на контролируемых РФ территориях" насчет возможности проведения там референдумов. По его словам, "референдумы на освобожденных территориях Украины хотят проводить сами местные жители". "Нужно обращаться к своим гражданам, спрашивать, почему среди них очень много тех, кто не хочет жить в его стране", - добавил он.

Владимир Зеленский AP Photo/Efrem Lukatsky

Про референдумы о присоединении к России неоднократно говорили представители оккупационных властей Херсонской и Запорожской областей. Главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик также заявляли о стремлении войти в состав России.

Ранее президент Украины во время выступления перед представителями стран "Большой семерки" выразил намерение закончить конфликт в стране до начала зимы.

Со времени начала военного вторжения России на территорию Украины 24 февраля делегации сторон провели несколько раундов переговоров очно и онлайн. Последнее прямое общение сторон прошло в конце марта в Стамбуле. В середине мая мирные переговоры были приостановлены. Украинская сторона объяснила это тем, что ее отношение изменилось после кровавых событий в Буче.