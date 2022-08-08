English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Россия

Предпосылок для встречи Путина и Зеленского нет - Песков

Access to the comments Комментарии
 Вероника Доваль
euronews_icons_loading
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков   -   Авторское право  Shamil Zhumatov/Pool Photo via AP

Украинская делегация переговорщиков "ушла с радаров", никакого переговорного процесса между Москвой и Киевом сейчас нет. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Пескова, подчеркнув, что так называемая специальная военная операция продолжается и будет идти "до выполнения целей".

"Встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна только после выполнения переговорщиками "домашней работы", так что пока предпосылок для этой встречи нет", - заявил Песков.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что предложил Путину организовать встречу с Зеленским.

Vyacheslav Prokofyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
Эрдоган и Путин после встречи в Сочи 5 августа, 2022 годаVyacheslav Prokofyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

В конце июня Песков заявил, что Киев может прекратить войну в Украине приказом сложить оружие.

В последнем своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проведение референдумов в южных регионах, оккупированных российскими войсками, закроет для России любую возможность переговоров с Украиной и свободным миром.

На это заявление пресс-секретарь Путина посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому обратиться к гражданам страны "на контролируемых РФ территориях" насчет возможности проведения там референдумов. По его словам, "референдумы на освобожденных территориях Украины хотят проводить сами местные жители". "Нужно обращаться к своим гражданам, спрашивать, почему среди них очень много тех, кто не хочет жить в его стране", - добавил он.

AP Photo/Efrem Lukatsky
Владимир ЗеленскийAP Photo/Efrem Lukatsky

Про референдумы о присоединении к России неоднократно говорили представители оккупационных властей Херсонской и Запорожской областей. Главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик также заявляли о стремлении войти в состав России.

Ранее президент Украины во время выступления перед представителями стран "Большой семерки" выразил намерение закончить конфликт в стране до начала зимы.

Со времени начала военного вторжения России на территорию Украины 24 февраля делегации сторон провели несколько раундов переговоров очно и онлайн. Последнее прямое общение сторон прошло в конце марта в Стамбуле. В середине мая мирные переговоры были приостановлены. Украинская сторона объяснила это тем, что ее отношение изменилось после кровавых событий в Буче.