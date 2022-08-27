Тысячам россиян и белорусов грозит депортация из Украины

Карина Потемкина — родом из Беларуси. Из-за участия в антиправительственных протестах там ей грозил арест, и в конце прошлого года она переехала в Украину. Но началась война, девушка пошла в волонтеры и даже получила за это грамоту от администрации Бучи. Тем не менее миграционная служба Украины решила, что ей нужно покинуть страну.

"Мы знаем, что есть белорусы, которые воюют на стороне украинцев. Есть волонтеры, которым сейчас некуда деться, бедным, потому что они белорусы. Когда я вижу свой синий паспорт, мне хочется его сжечь, потому что белорусы — это люди без страны. Они никому не нужны", — в слезах произносит Карина Потемкина. "Получается, что ты просишь защиту у страны, которая воюет. Получается, что тебе в стране, которая воюет, безопаснее, чем в Беларуси".

Благодаря вмешательству СМИ и резонансу в социальных сетях, Карине Потемкиной всё-таки разрешили остаться в Украине. Россиянину Андрею Сидоркину, который живет в Киеве уже 17 лет, повезло меньше. До войны он собирался получать украинский паспорт, а после её начала получил требование покинуть страну.

"Возвращение в Россию исключено, потому что там, скорее всего, мне светит 15-20 лет. Я уверен в этом быть не могу, но вероятность этого очень велика, учитывая масштаб репрессий, который там сейчас развернут", — говорит россиянин Андрей Сидоркин.

По данным МВД Украины, в стране постоянно живут около 175 тысяч россиян. Опасаясь репрессий на родине, сюда же переехали десятки тысяч выступивших против Александра Лукашенко белорусов.