В Брюсселе автомобиль врезался в кафе

В центре Брюсселя шесть человек получили ранения после того, как автомобиль врезался в террасу уличного ресторана. Водитель микроавтобуса бежал с места происшествия, и полиция нашла его лишь в Антверпене. Следователи пока не готовы заключить, был ли наезд совершён специально. Представители силовых структур заявили, что рассматривают все возможные версии — включая и террористические намерения, и потерю управления.