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Бельгия

В Брюсселе автомобиль врезался в кафе

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 Euronews
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Водитель бежал с места происшествия, и его задержали лишь в Антверпене
Водитель бежал с места происшествия, и его задержали лишь в Антверпене   -   Авторское право  Sylvain Plazy/The Associated Press

В центре Брюсселя шесть человек получили ранения после того, как автомобиль врезался в террасу уличного ресторана. Водитель микроавтобуса бежал с места происшествия, и полиция нашла его лишь в Антверпене. Следователи пока не готовы заключить, был ли наезд совершён специально. Представители силовых структур заявили, что рассматривают все возможные версии — включая и террористические намерения, и потерю управления.