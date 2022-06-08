Наезд на прохожих в Берлине не ДТП и был совершён умышленно. К этой версии склоняется следствие, сообщают немецкие СМИ, ссылаясь на свои источники.

В среду днём в центре немецкой столицы автомобиль въехал в группу проходящих по тротуару людей.

Известно о гибели 51-летней учительницы. Пострадавших - среди них есть дети - более десяти. Некоторые находятся в критическом состоянии.

Тило Каблиц, пресс-секретарь берлинской полиции:

"На данный момент, следствию известно, что автомобиль выехал на тротуар в районе Тауэнциен возле Ранкештрассе, совершил наезд на группу людей, затем выехал обратно на проезжую часть и в итоге остановился у витрины магазина на следующем перекрёстке".

Водителя - 29-летнего гражданина ФРГ армянского происхождения - задержали прохожие и передали полиции. Мотивы его пока не известны. Но по некоторым данным, в машине мужчины нашли письмо с признанием в совершении преступления. Также сообщается, что подозреваемый был известен полиции, но не как экстремист, а из-за правонарушений, связанных с имуществом.

ЧП произошло недалеко от площади Брайтшайдплац, где в декабре 2016 года исламист Анис Амри на грузовике въехал в посетителей рождественского рынка. Погибли 12 человек.