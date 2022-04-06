Наезд на российское посольство в Бухаресте

Легковой автомобиль врезался в ворота посольства России в столице Румынии Бухаресте рано утром в среду. Машина загорелась, не успев въехать на территорию дипмиссии. Прибывшие на место пожарные потушили пламя, но водитель скончался на месте. Мотивы его поступка пока неизвестны.

По данным российской стороны, наезд был умышленной спланированной акцией: водитель перед гибелью что-то выкрикивал охране посольства. По данным некоторых СМИ, его имя Богдан Драгич. В соцсетях он выражал поддержку Украине. Накануне Драгичу был вынесен приговор за издевательства над дочерью.

Румыния, имеющая протяженную сухопутную границу с Украиной, приняла более 600 000 беженцев с тех пор, как 24 февраля Россия вторглась в соседнюю страну. С тех пор протестующие регулярно собираются у посольства РФ в Бухаресте, требуя прекратить российскую агрессию.

Во вторник Румыния объявила персонами "нон-грата" и выслала 10 сотрудников дипмиссии после череды высылок российских дипломатов из стран Евросоюза. МИД Румынии заявил, что действия высланных сотрудников посольства в Бухаресте "противоречила положениям Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года".