English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
Швеция

Швеция: мужчина, получивший ранения во время стрельбы в торговом центре, скончался

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Мальмё, Швеция
Мальмё, Швеция   -   Авторское право  MTI

В Швеции идет расследование по делу о стрельбе в торговом центре Мальмё, третьего по величине города страны. Полиция сообщила о двух пострадавших. Позднее один из них скончался от полученных ранений. 

Подозреваемый задержан. Им оказался подросток. Вопрос о борьбе с насилием - является одним из основных в ходе кампании в преддверии всеобщих выборов, которые состоятся 11 сентября.