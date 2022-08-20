Швеция: мужчина, получивший ранения во время стрельбы в торговом центре, скончался

В Швеции идет расследование по делу о стрельбе в торговом центре Мальмё, третьего по величине города страны. Полиция сообщила о двух пострадавших. Позднее один из них скончался от полученных ранений.

Подозреваемый задержан. Им оказался подросток. Вопрос о борьбе с насилием - является одним из основных в ходе кампании в преддверии всеобщих выборов, которые состоятся 11 сентября.