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Швеция

Швеция переходит на дрова. Раньше их импортировали из России

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 Euronews
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Дрова Швеция импортировала из России
Дрова Швеция импортировала из России   -   Авторское право  Кадр из видео SVT

Власти Швеции потратят около 3 миллиардов евро, чтобы "защитить граждан от высоких цен на электроэнергию". Об этом заявила глава правительства Магдалена Андерссон. Деньги пойдут как на прямые компенсации домохозяйствам, так и на косвенные механизмы снижения цен.

Энергетический кризис глава шведского кабинета объясняет действиями России.

Магдалена Андерссон, премьер-министр Швеции:

"Наше послание таково: мы не позволим Путину держать в заложниках шведские семьи и шведские компании".

Критики такого шага отмечают, что заявление было сделано в ходе предвыборной кампании, а прямые компенсации стимулируют людей тратить больше энергии, а не экономить её.

Многие шведы тем временем видят решение в установке печей и каминов и переходе на дровяное отопление.

Андерс Ларссон, продавец дров:

"Спрос просто огромный. Я получаю до сотни звонков в день. Люди умоляют продать дрова. Я уже всё лето зарабатываю по 5 тысяч евро в день".

Но и тут не обошлось без России: значительный объём дров Швеция импортировала именно оттуда. Теперь поставки прекратились, вязанки, которые можно было купить прямо в супермаркете, исчезли с полок, и покупателям пришлось обращаться напрямую к лесорубам.