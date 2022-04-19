Швеция: последствия протестов и беспорядков

Сгоревшие автомобили, разбитые витрины и окна. С четверга в нескольких городах Швеции продолжались беспорядки, вспыхнувшие из-за того, что лидер ультраправой партии "Жёсткий курс" Расмус Палудан заявил о намерении устроить акцию с сжиганием Корана.

Многие жители признаются, что до сих пор в ужасе от этого проявления насилия, спровоцированного заявлением политика.

"Те, кто творит подобное, явно глупы. Они желают только причинять неприятности и разрушать". __"Во времена моей молодости, бывало, случались кулачные бои. Но сегодня это камни, ножи, оружие. Насилие набирает обороты", - говорят прохожие.

По данным шведских правоохранителей, беспорядки чинили сотни людей. Десятки полицейских и сотрудников экстренных служб пострадали.

Андерс Торнберг, комиссар Национальной полиции Швеции:

"У нас есть серьёзные подозрения в том, что нападавшие на полицейских и сотрудников служб экстренной помощи связаны с преступными группировками. Эти люди способны на безрассудные насильственные действия и применение оружия. Это насилие против полиции, против общества, а не готовность отстаивать свои убеждения. Это не имеет ничего общего с протестами, но является ничем неоправданной атакой на наши правовую систему и демократию".

Тем временем, в Тегеране возле здания посольства Швеции прошёл митинг протеста против исламофобии. МИД Ирана потребовал от шведских коллег дать объяснения касательно событий последних дней.