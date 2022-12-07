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Литва

Вильнюс сносит памятник советским солдатам

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 Euronews
Демонтаж мемориала
Демонтаж мемориала   -   Авторское право  PETRAS MALUKAS / AFP

Демонтаж главного советского памятника начался во вторник в Вильнюсе, несмотря на призывы ООН приостановить операцию.

Власти Литвы решили убрать мемориал с шестью скульптурами советских солдат из солидарности с Украиной. В Вильнюсе говорят, что памятник также служит болезненным напоминанием о том времени, которое Литва провела под советской оккупацией, пока не провозгласила независимость в 1991 году. Мемориал должен быть полностью демонтирован к началу следующей недели.

"Стелы, чтобы было понятно, не стоят на могилах или рядом с могильными камнями. Этот памятник — символ советской идеологии, которая, по сути, воплощает в себе тоталитаризм, к могилам он не имеет никакого отношения. Могилы не разбирают. Таким образом, мы просто очистимся от этого советского символа", — отвечает на критику мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

Ежегодно 9 Мая в День Победы над фашистской Германией памятник на Антакальнисском кладбище был местом сбора этнических русских Литвы, которые составляют 5% от 2,8-миллионного населения. Пятеро граждан страны обратились в Комитет ООН по правам человека, утверждая, что Вильнюс "нарушает права национальных меньшинств".

Чесловас Каволюнас работает на кладбище, он ухаживал за памятником:

"Это ж не городская площадь, а калдбище, - говорит он. - Я думаю, они должны были оставить их там, где они есть. На мой взгляд, они никому не мешали. Ну, был такой исторический период, поэтому… Людям не нужно было бы ходить в парк Грутас – они могли бы прийти сюда, и это место можно было бы пометить информационным знаком". (Парк Грутас — частный парк-музей в Литве, где выставлены демонтированные памятники советской эпохи).

Соседи Литвы Эстония и Латвия также приняли меры против советских памятников в последние месяцы.

Посольство РФ в Литве назвало демонтаж памятника "варварским издевательством над павшими".

На Антакальнисском кладбище покоятся более трёх тысяч человек, павших в боях за Вильнюс в 1944 году. ООН в сентябре призвала Вильнюс воздержаться от сноса памятника, пока не будет урегулирован спор между правительством и критиками демонтажа.