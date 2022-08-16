Власти Эстонии демонтировали советский памятник T-34 в Нарве, а также еще несколько монументов времен СССР. Танк был перевезен в Эстонский военный музей под Таллином. Во время работ по демонтажу и перевозке танка Эстония закрыла границу с Россией.

"Согласно Конституции, главной ценностью эстонского государства является внутренний мир, а одной из основных задач государства - защита внутреннего и внешнего мира. Мы не дадим России возможность использовать прошлое, чтобы разрушить внутренний мир Эстонии. Поэтому монументы, которые задействованы в информационной войне, необходимо в срочном порядке удалить в интересах внутреннего мира", - заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Ранее Каллас объяснила принятое правительством решение тем, что танк - это орудие убийства, и в нынешней ситуации монумент в Нарве символизирует также убийство людей в Украине.

Решение эстонского правительства было "единогласным и четким", отметил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

"В Эстонии нет места советским монументам, они будут убраны до конца года", – сказал министр.

Посольство России в Эстонии в заявлении по поводу сноса советских памятников обвинило власти страны в войне с исторической правдой.

"Возможно, эстонские политики не осознают, что своими действиями они фактически способствуют реабилитации нацизма, однако от этого их историческая вина и ответственность перед грядущими поколениями меньше не становится", - говорится в заявлении российского диппредставительства.

На основании решения правительства Эстонии от 16 августа из общественного пространства кроме танка Т-34 в Нарве убраны мемориальные доски, памятники красноармейцам и советскому десанту, на братской могиле погибших во Второй мировой войне надписи заменены на нейтральные.