Обострение конфликта в Тыграе: стороны обвиняют друг друга в возобновлении боевых действий

Власти Эфиопии и представители Народного фронта освобождения Тыграя обвиняют друг друга в возобновлении боевых действий на севере страны.

В ООН заявили, что мирные жители региона "уже достаточно пострадали от предыдущей вспышки насилия" и призывают немедленно установить режим прекращения огня и начать мирные переговоры.

"Мы надеялись, что они готовы к миру, но теперь эта надежда исчезла. Война не принесет ничего хорошего ни Эфиопии, ни Тыграю. Те, кто берет в руки оружие, не думают о народе", - говорят жители эфиопской столицы.

"Выбор должен был быть в пользу переговоров и мира. Мы видели, к чему привела война в прошлый раз. Она лишь наносит ущерб", - сказал еще один житель Аддис-Абебы.

Конфликт в Тыграе вспыхнул в ноябре 2020 года. В результате боевых действий погибли сотни людей. Достигнутое в марте этого года перемирие позволило возобновить поставки гуманитарной помощи в регион. В ООН сообщают, что в помощи нуждаются свыше 5 миллионов тыграйцев.