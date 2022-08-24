ООН согласовывает визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

ООН согласовывает визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭСКомментарии
Международное агентство по атомной энергии согласовывает отправку миссии на Запорожскую АЭС, пострадавшую от обстрелов. Глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси не исключает, что визит состоится уже в ближайшие дни.
В нанесении ударов по ядерному объекту стороны обвиняют друг друга. Киев также публикует данные о размещении российской военной техники на территории станции, в частности, в машинном зале. Москва это категорически отвергает.
Ситуация вокруг АЭС стала темой экстренного заседания Совбеза ООН.
Киев и Москва дали принципальное согласие на отправку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Россия заявляет, что ещё в июне были готовы принять инспекцию. Украина на заседании Совбеза ООН предложила разместить представителей агентства на станции на постоянной основе до возвращения АЭС под контроль Киева.