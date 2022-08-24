ООН согласовывает визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Международное агентство по атомной энергии согласовывает отправку миссии на Запорожскую АЭС, пострадавшую от обстрелов. Глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси не исключает, что визит состоится уже в ближайшие дни.

В нанесении ударов по ядерному объекту стороны обвиняют друг друга. Киев также публикует данные о размещении российской военной техники на территории станции, в частности, в машинном зале. Москва это категорически отвергает.

Ситуация вокруг АЭС стала темой экстренного заседания Совбеза ООН.

Объект не должен использоваться в рамках какой-либо военной операции. Должна быть достигнута договоренность о безопасном периметре демилитаризации для обеспечения безопасности этого района. К сожалению, несмотря на многочисленные просьбы и призывы, вместо деэскалации мы по-прежнему видим почти ежедневные отчёты о тревожных инцидентах, связанных со станцией. Розмари Дикарло заместитель генсека ООН по вопросам миростроительства

Киев и Москва дали принципальное согласие на отправку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Россия заявляет, что ещё в июне были готовы принять инспекцию. Украина на заседании Совбеза ООН предложила разместить представителей агентства на станции на постоянной основе до возвращения АЭС под контроль Киева.