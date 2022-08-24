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мир

ООН согласовывает визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

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 Андрей Позняков
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Экстренное заседание Совбеза ООН 23 августа 2022
Экстренное заседание Совбеза ООН 23 августа 2022   -   Авторское право  AP Photo/Mary Altaffer

Международное агентство по атомной энергии согласовывает отправку миссии на Запорожскую АЭС, пострадавшую от обстрелов. Глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси не исключает, что визит состоится уже в ближайшие дни.

В нанесении ударов по ядерному объекту стороны обвиняют друг друга. Киев также публикует данные о размещении российской военной техники на территории станции, в частности, в машинном зале. Москва это категорически отвергает.

Ситуация вокруг АЭС стала темой экстренного заседания Совбеза ООН.

Объект не должен использоваться в рамках какой-либо военной операции. Должна быть достигнута договоренность о безопасном периметре демилитаризации для обеспечения безопасности этого района. К сожалению, несмотря на многочисленные просьбы и призывы, вместо деэскалации мы по-прежнему видим почти ежедневные отчёты о тревожных инцидентах, связанных со станцией.
Розмари Дикарло
заместитель генсека ООН по вопросам миростроительства

Киев и Москва дали принципальное согласие на отправку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Россия заявляет, что ещё в июне были готовы принять инспекцию. Украина на заседании Совбеза ООН предложила разместить представителей агентства на станции на постоянной основе до возвращения АЭС под контроль Киева.