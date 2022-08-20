Запорожская АЭС: переговоры о миссии МАГАТЭ

Кремль согласился на приезд миссии МАГАТЭ в Энергодар через территорию, подконтрольную Украине. Об этом сообщает агентство "Франс-Пресс" со ссылкой на Елисейский дворец. Маршрут через занятые россиянами регионы мог бы "легитимизировать оккупацию", что в Париже считают недопустимым.

Накануне в ходе первого телефонного разговора с Эммануэлем Макроном за несколько месяцев Владимир Путин также обвинил ВСУ в обстрелах ядерного объекта, которые, по его словам, могут привести к "масштабной катастрофе".

Украинские дипломаты, наши партнёры, представители ООН и МАГАТЭ прорабатывают конкретные детали миссии, которая будет направлена на Запорожскую атомную станцию. С помощью этой миссии можно восстановить полную безопасность на АЭС и в Энергодаре. Я благодарен всем, кто присоединился к этой работе и инициативе. Если российский шантаж радиацией продолжатся, это лето может войти в историю европейских стран как одно из самых трагических. Владимир Зеленский Президент Украины

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил об активных переговорах с Москвой и Киевом по поводу отправки экспертов на объект.

Спутниковый снимок Запорожской АЭС, 19 августа 2022 года. Satellite image ©2022 Maxar Technologies via AP

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что электроэнергия из Запорожья нужна украинцам, особенно зимой, и призвал не отключать АЭС от энергосистемы страны.

У ООН в Украине есть возможности, как материально-технические, так и в области обеспечения безопасности, позволяющие миссии МАГАТЭ прибыть на Запорожскую АЭС из Киева. Антониу Гутерриш Генеральный секретарь ООН

Власти Донецкой области сообщили, что за последние сутки из-за российских обстрелов в регионе погибли 7 мирных жителей.В самопровозглашённой ДНР заявили об артиллерийском обстреле Донецка со стороны ВСУ.

По словам представителей Пентагона, США предоставят Украине новый пакет военной помощи на 775 миллионов долларов. Он будет включать в себя поставки разведывательных дронов Scan Eagle, бронетехнику и другое вооружение.