Запорожская АЭС: переговоры о миссии МАГАТЭ

Запорожская АЭС: переговоры о миссии МАГАТЭКомментарии
Кремль согласился на приезд миссии МАГАТЭ в Энергодар через территорию, подконтрольную Украине. Об этом сообщает агентство "Франс-Пресс" со ссылкой на Елисейский дворец. Маршрут через занятые россиянами регионы мог бы "легитимизировать оккупацию", что в Париже считают недопустимым.
Накануне в ходе первого телефонного разговора с Эммануэлем Макроном за несколько месяцев Владимир Путин также обвинил ВСУ в обстрелах ядерного объекта, которые, по его словам, могут привести к "масштабной катастрофе".
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил об активных переговорах с Москвой и Киевом по поводу отправки экспертов на объект.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что электроэнергия из Запорожья нужна украинцам, особенно зимой, и призвал не отключать АЭС от энергосистемы страны.
Власти Донецкой области сообщили, что за последние сутки из-за российских обстрелов в регионе погибли 7 мирных жителей.В самопровозглашённой ДНР заявили об артиллерийском обстреле Донецка со стороны ВСУ.
По словам представителей Пентагона, США предоставят Украине новый пакет военной помощи на 775 миллионов долларов. Он будет включать в себя поставки разведывательных дронов Scan Eagle, бронетехнику и другое вооружение.