Запорожская АЭС: Киев готовится "к любым сценариям"

"Готовимся ко всему" – власти Украины реагируют на угрозу катастрофы на Запорожской АЭС, удерживаемой россиянами.

На базе предприятия "Энергоатом" создан кризисный штаб на случай чрезвычайной ситуации. По словам главы МВД Дениса Монастырского, уже разработаны планы спасения людей. В "Энергоатоме" неоднократно заявляли, что на сотрудников, оставшихся обеспечивать безопасность станции, оказывается физическое и психологическое давление. Агентство "Рейтер" сообщает, что украинцы работают под прицелом российских военных.

Конечно, мы отдаём себе отчёт, что имеем дело с террористическим государством. Поэтому мы должны понимать, что вся ответственность за то, что сейчас происходит на станции, и за любые сценарии лежит на Российской Федерации. И мы должны быть готовы к любому развитию событий. Денис Монастырский Министр внутренних дел Украины

Москва и Киев обвиняют друг друга в обстрелах станции и близлежащих населённых пунктов, а также затягивании визита представителей МАГАТЭ на ядерный объект.

Ситуация вокруг Запорожской АЭС – одна из главных тем переговоров Владимира Зеленского и прибывших во Львов президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана и генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша.

В НАТО призвали к "незамедлительному выводу" российского контингента и допуску международных инспекторов.

Захват Запорожской АЭС российскими войсками представляет серьёзную угрозу безопасности объекта, повышает риск ядерной аварии или инцидента, подвергает опасности население Украины, соседних стран и мирового сообщества в целом. Йенс Столтенберг Генеральный секретарь НАТО

В оккупированном Энергодаре (Запорожская область) задержаны двое сотрудников АЭС, их подозревают в наводке артиллерии ВСУ. Жители Никополя (Днепропетровская область), расположенном на другом берегу Днепра, рассказывают о последних обстрелах: "Меня сын успел вытащить, а мужа – не успел. Его завалило, на него упал снаряд от ракеты, он лежал на кровати. Ему оторвало ноги," – говорит Людмила.

В Одесской области в результате авиаудара по курортному посёлку пострадали 4 человека. В украинской Госпогранслужбе утверждают, что ВСУ уничтожили российскую базу в Новой Каховке (Херсонская область), по меньшей мере 12 солдат были убиты.

Минобороны Россиизаявило о "значительных потерях" украинцев на Херсонщине.