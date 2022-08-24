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Финляндия

Топлесс фото в официальной резиденции: Санна Марин опять извиняется

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 Euronews
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Санна Марин выразила сожаление, что частные съемки стали достоянием общественности
Санна Марин выразила сожаление, что частные съемки стали достоянием общественности   -   Авторское право  Heikki Saukkomaa/Lehtikuva

После отрицательного теста на наркотики премьер-министру Финляндии Санне Марин вновь пришлось извиняться.  В интернете опять появились компрометирующие съемки, на этот раз — фотография из официальной резиденции премьера. 

На снимке запечатлен поцелуй двух ее полуобнаженных подруг с надписью "Финляндия" на груди. 

В среду на съезде Социал-демократической партии, которую она возглавляет, в городе Лахти Санна Марин заявила: "Я тоже человек, надеюсь, избиратели смотрят на то, как политики выполняют работу, а не на то, чем занимаются в свободное время". 

Председатель партийной группы в парламенте Антти Линдтман заявил, что премьер продолжает пользоваться доверием своей партии.