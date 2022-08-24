Россияне адаптировались к войне

Россияне адаптировались к состоянию войны. Об этом свидетельствуют данные «Левада-центра». Как передаёт Associated Press, спустя полгода после начала полномасштабного вторжения в Украину военные действия по-прежнему пользуются широкой поддержкой граждан России.

Мы видим, что уже к концу весны ситуация, если можно так сказать, нормализовалась, стала рутиной. Да, военные действия где-то идут, но в общем-то большинство людей они не затрагивают. К новой экономической ситуации люди адаптировались, инфляция даже сменилась дефляцией. Денис Волков директор «Левада-центра»

Социологи «Левада-центра» отмечают, что россияне постепенно отошли от шокового состояния, связанного, в том числе, с санкциями и уходом западных компаний из страны.

— Меньше стал путешествовать за границу, стал больше путешествовать по России. Наверное, это основное. Работы прибавилось. Денег, соответственно, так же, как и работы, надеюсь.

— На самом деле всю жизнь мечтала поехать на стажировку в Европу кондитером. К сожалению, сейчас даже не дают визу, не дают патент. К сожалению, не получилось в этом году. Я надеюсь, что в следующем всё исправится, всё изменится.

Высокий уровень поддержки вторжения в Украину среди россиян эксперты связывают прежде всего с эффективностью государственных и провластных средств массовой информации в условиях блокировки и закрытия альтернативных изданий. Ранее, комментируя данные соцопросов, в «Левада-центре» отмечали, что существенно повлиять на эти настроения могли бы сведения о масштабах потерь российской армии и реальные последствия падения экономики.