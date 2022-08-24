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Косово

Косовский кризис

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 Viktoria Sinkevich
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Американские военные в Косово
Американские военные в Косово   -   Авторское право  Bojan Slavkovic/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

По требованию правительства Косова с 1 сентября для сербов, проживающих на территории республики будет прекращено действие сербских паспортов и начнется переоформления автомобилей на косовские номера. По мере приближения даты замены документов возрастает напряженность в регионе. Косовские сербы протестуют против решения Приштины и европейского вмешательства на съезде в Звечане.

В случае отсутствия компромиссного решения мы, сербские политические уполномоченные, вместе со всеми нашими соотечественниками начнем процесс выхода из всех институтов Косово на всех его уровнях. Мы покинем государственные и местные учреждения, затем суды, прокуратуру и полицию. После этого Брюссельский процесс будет расторгнут
Срджан Милосавлевич, мэр Звечана

Месяц назад объявление о замене документов и автомобильных номеров спровоцировало протесты, беспорядки. Это привело к ухудшению отношений между Косово и Сербией. Посредничество ЕС и США до сих пор не принесло результатов. После встречи с представителями Европы и Америки премьер-министр Косово выразил надежду, что "прежние картины баррикад и преступных нападений не повторятся 1 сентября, и если кто-то нарушит закон, он будет привлечен к ответственности".