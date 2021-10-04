За границу без герба: Сербия и Косово ввели режим наклеек для авто

На границе Сербии и Косова восстановлено движение транспорта после двухнедельной блокады, вызыванной взаимным непризнанием автомобильных номеров.

Белград и Приштина согласились упростить жизнь своим автомобилистам и установили "режим наклеек": теперь и сербам и косоварам при пересечении границы придётся заклеивать национальную символику на своих номерах.

Водитель из Кралева: "Все нормально. Из-за новой процедуры движимся чуть медленнее, но в целом всё как обычно".

Водитель из Косовской Митровицы: "Сербия оконфузилась, это катастрофа. У меня нет слов. В моей же стране у меня заклеивают флаг и герб. Катастрофа, это всё, что я могу сказать. Я еду на работу, меня это так бесит, что сложно комментировать".

Ранее косовары принудительно снимали сербские госномера с автомобилей, заменяя их табличками частично признанной республики. По словам албанских властей Косова, это зеркальная мера, и сербы точно так же заставляют менять косовские номера на своей границе, взымая при этом пошлину. Этот демарш обернулся акциями протеста сербского населения северного Косова и баррикадами на дорогах. Для деэскалации конфликта солдаты KFOR (СДК — «Силы для Косово») взяли под контроль два пограничных перехода между Косово и Сербией.