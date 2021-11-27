Косово: трое погибших при нападении на школьный автобус

Вооруженный автоматом Калашникова мужчина открыл огонь по школьному автобусу в центре Косова. Водитель и двое учеников 17 и 19 лет погибли. Один ученик ранен, его состояние стабильно.

Как сообщает местная пресса, молодой человек совершил нападение из мести: ранее его высадили из автобуса водитель и кондуктор, поскольку он приставал к девушкам. Мужчина взял AK47 и дождался, когда автобус поедет обратно.

Нападавшему удалось скрыться с места преступления, его усиленно разыскивает полиция. Президент самопровоглашенной Республики Косово призвала всех причастных к розыску как можно скорее передать нападавшего в руки правосудия.