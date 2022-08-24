Лидер итальянских ультраправых, председатель партии «Братья Италии» Джорджа Мелони объявила о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост премьер-министра страны на сентябрьских выборах.

Джорджа Мелони, лидер партии "Братья Италии"

— Я не боюсь.Я готова вести эту битву. Вопрос в том, готовы ли вы? Готовы ли вы задать себе вопрос: почему о партии Братья Италии каждый день говорят в газетах как о чем-то чудовищном, хотя, по оценкам экспертов , с нами солидарны 25% итальянцев?

Во время почти часовой речи Мелони подвергла критике чрезмерно разросшийся Европейский Союз, глобализацию, коронавирусные ограничения и массовую миграцию

Ранее она заявила, что Италия продолжит отправлять оружие на Украину и поддержит Киев в его противостоянии с Россией.

Джорджа Мелони участвует в выборах в составе коалиции с антииммиграционной партией "Лига" Маттео Сальвини и "Вперед Италия" Сильвио Берлускони. В настоящее время, по опросам общественного мнения, Братья Италии опережают соратников по альянсу.

Внеочередное голосование было назначено в конце июля после развала коалиционного правительства премьер-министра Марио Драги и принятия парламентом Италии вотума доверия.